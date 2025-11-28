Ioannis Liapakis, representante de Creta, ganador del European Young Chef Award 2025

El jurado, presidido por el cocinero español Xavier Pellicer, otorgó el primer premio por unanimidad al plato Erevinthos de Liapakis, del que destacan "la profundidad excepcional de los sabores" y la conexión "poderosa y respetuosa" con el patrimonio culinario cretense.

Los expertos subrayan cómo Liapakis supo elevar una receta humilde y simbólica, preservando los valores esenciales —resiliencia, aprecio por la tierra y aprovechamiento inteligente de los recursos— a la vez que la llevaba a un lenguaje culinario contemporáneo.

Al mismo tiempo, el jurado ha elogiado a todos los participantes por el alto nivel de compromiso con la sostenibilidad y con los productores locales, un enfoque que ha enriquecido la calidad de las propuestas y ha puesto de relieve la fuerza y diversidad de las cocinas regionales representadas.

La competición reunió a nueve jóvenes cocineros de regiones galardonadas y candidatas a Región Europea de la Gastronomía entre el 24 y el 27 de noviembre en la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar de Barcelona.

El 25 de noviembre, los finalistas compartieron y presentaron platos y productos locales de sus territorios y, al día siguiente, compitieron con su reinterpretación innovadora.

El segundo premio recayó en la eslovena Pija Frešer, con el plato United Kingdom of Pohorje Pisker, una reinterpretación vibrante y fiel de un estofado tradicional.

El tercer premio fue para el español Joan Taltavull Juaneda, con su Arròs de la Terra, que celebra el trigo, y el jurado ha destacado la capacidad excepcional para transformar un cereal casi olvidado.

El certamen se desarrolló bajo el lema 'Innovation on Tradition', que combina el arraigo a la cocina tradicional con la mirada creativa hacia el futuro.

Además de la competición, Barcelona ofreció a los jóvenes chefs un programa de inmersión gastronómica y cultural, que les permitió descubrir productores, territorios y tradiciones culinarias, experiencias que refuerzan la vocación del certamen como espacio de aprendizaje, intercambio y creación de redes profesionales.