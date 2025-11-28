Japón traslada sus condolencias a Tailandia tras las inundaciones que dejan 145 muertos

"Se perdieron vidas valiosas y se causaron graves daños a causa de las fuertes lluvias e inundaciones en el Reino de Tailandia. Quisiera expresar mis más sinceras condolencias a las víctimas y mi solidaridad con sus familias", dijo Motegi en un comunicado compartido por su oficina.

El responsable deseó también una pronta recuperación a los afectados y la restauración de las zonas afectadas.

Al menos 145 personas han fallecido en Tailandia debido a las inundaciones que afectan desde hace varios días a varias provincias del sur del país, especialmente la región de Songkhla, según el último balance ofrecido este viernes por el Gobierno tailandés.

Según datos oficiales, cerca de 3,5 millones de personas se han visto afectadas por las fuertes lluvias, que han desencadenado inundaciones, corrimientos de tierra, colapso de puentes, desprendimientos de árboles y por las que más de un millón de hogares han sufrido daños de variada gravedad.

La misión de búsqueda y rescate se centra principalmente en la ciudad de Hat Yai, el centro económico del sur de Tailandia, donde los equipos de emergencia siguen recuperando cadáveres una vez las aguas han comenzado a ceder.