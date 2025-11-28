Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, aceptará declararse culpable de narcotráfico en EEUU

En esa misma Corte su hermano Ovidio tomó una decisión similar en julio pasado. Joaquín Guzmán López enfrenta, entre otros, cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.

En la minuta, la Corte precisó que la audiencia programada para el próximo lunes 1 de diciembre tiene como hora fijada las 13:30 horas y será para que Guzmán López cambie su declaración inicial de no culpabilidad.

El aviso a la Corte se produjo durante el fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, cuando prácticamente no hay actividad oficial.

El pasado 10 de noviembre se anunció que la audiencia Guzmán López, líder de Los Chapitos e hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, fue aplazada del 13 de noviembre al 1 de diciembre.

La juez que supervisa el caso, Sharon Johnson Coleman, indicó en un documento publicado ese día que vuelve a posponer la vista para Guzmán, que habría tenido lugar el jueves 13 de noviembre en un tribunal federal de Chicago.

Esta es la tercera vez que se pospone esta audiencia, que ya se aplazó del 15 de julio al 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 13 de noviembre.

El pasado julio, Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de El Chapo y hermano de Joaquín, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

Del mismo modo, en agosto el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.