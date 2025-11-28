La aerolínea mexicana Volaris anuncia cancelaciones de vuelos por ajustes en software

Este aviso por parte de Volaris se da luego de que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, en inglés), solicitara a Airbus, fabricante de las aeronaves de esta aerolínea, llevar a cabo dicha actualización.
“Para dar cumplimiento a esta indicación, Volaris procederá a efectuar la actualización en toda su flota. La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas”, expresó la empresa de transporte en un comunicado difundido en redes sociales.
Además, exhortó a sus clientes a revisar el estatus de su vuelo antes de presentarse en los aeropuertos y lamentó los inconvenientes.
“Volaris lamenta los inconvenientes que esta circunstancia -que impacta a la aviación en todo el mundo afectando a miles de aeronaves- ocasiona a nuestros clientes y expresa su compromiso de informar oportunamente los avances”, precisó.
También detalló que continuará trabajando con las autoridades y con Airbus para garantizar la seguridad de sus clientes y tripulantes.
En la semana, la aerolínea también se vio involucrada en una controversia en la que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) criticó a Volaris por permitir que pilotos extranjeros operen sus unidades, un problema al que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) respondió que este procedimiento tenía fundamento constitucional.