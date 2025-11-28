La Bolsa española sube apenas 0,06 % por el impulso de Wall Street y las plazas europeas

El índice de referencia del parqué español, el IBEX 35, subió 9,8 puntos, ese 0,06 %, hasta 16.371,6 puntos. En la semana avanzó el 3,47 % y en noviembre ganó el 2,11 % (quinto mes consecutivo al alza), mientras que en el año acumuló un alza del 41,2 %.

De los grandes valores destacó la subida del 1,46 % de la petrolera Repsol (segunda mayor del IBEX). El gigante textil Inditex ganó el 0,42 %, el grupo financiero BBVA el 0,22 % y Banco Santander el 0,02 % mientras bajaron Telefónica, el 1,24 % (quinto puesto por pérdidas del IBEX), y la eléctrica Iberdrola el 0,16 %.

La Bolsa española subió en esta sesión al aprovechar el alza del 0,55 % de Wall Street al cierre nacional, así como el avance de las plazas europeas y de la mayoría de los grandes valores. El barril de petróleo Brent bajaba el 0,09 % y se negociaba a 63,28 dólares.