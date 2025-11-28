La Bolsa mexicana cierra noviembre con avance del 1,32 % y suma octavo mes al alza en 2025

Con la ganancia de noviembre, el mercado mexicano sumó su octavo mes al alza, por tres a la baja; en octubre cerró en rojo.

"El mercado de capitales cerró el mes con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, ante la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el próximo 10 de diciembre", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró el mes con una ganancia del 1,32 % y durante el mes alcanzó un nuevo máximo histórico de 64.321,27 unidades el 11 de noviembre".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las ganancias mensuales de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+15,23 %), El Puerto de Liverpool (+11,92 %), Qualitas Controladora (+8,61 %), Kimberly-Clark de México (+8,4 %) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (7,26 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, precisó que con el movimiento de este viernes el índice mexicano cerró noviembre con un rendimiento de 1,32 % y en lo que va del año registra un avance acumulado del +28,44 %.

"Por emisoras, 22 de las 35 principales que componen el índice terminaron el mes en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,32 % frente al dólar, al cotizar en 18,29 unidades por billete verde, frente a los 18,35 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 122,3 millones de títulos por un importe de 10.277 millones de pesos (unos 561,9 millones de dólares).

De las 668 firmas que cotizaron en la jornada, 417 terminaron con sus precios al alza, 217 tuvieron pérdidas y 34 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 14,3 %; del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO A), con el 7,42 %, y de la firma de productos domésticos Kimberly Clark de México (KIMBER A), con el 5,69 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el -4,38 %; de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el -3 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -2,39 %.