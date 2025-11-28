La esperanza de vida de los brasileños subió hasta 76,6 años en 2024

La esperanza de vida de los brasileños subió casi cuatro años desde 2021 (72,8 años), cuando la pandemia provocada por el coronavirus interrumpió una larga tendencia de crecimiento, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

En lo que va de este siglo el aumento de la expectativa de vida del brasileño fue de cinco años y medio (frente a 71,1 años en 2000) y en los últimos 45 años el salto fue de poco más de 14 años (frente a 62,5 años en 1980).

La expectativa de vida del brasileño supera el promedio mundial (73,4 años), pero aún está lejos de la de los países con los mejores índices, como Mónaco (86,5 años), San Marino (85,8 años), Hong Kong (85,6 años), Japón (84,9 años) y Corea del Sur (84,4 años).

Según el organismo, la expectativa de vida de las mujeres brasileñas se aproximó a los 80 años (79,9 años en 2024) y continúa más de seis años superior a la de los hombres (73,3 años).

Esa diferencia obedece principalmente a la mayor mortalidad de los hombres por causas violentas.

De acuerdo con el IBGE, un hombre de entre 15 y 19 años tiene 3,4 veces más posibilidades de morir que una mujer, variación que salta a hasta 4,1 veces en los hombres de entre 20 y 24 años.

"A partir de la década de 1980, las muertes asociadas a causas externas y no naturales (homicidios, suicidios, accidentes de tránsito...) pasaron a elevar las tasas de mortalidad de la población, particularmente de los adultos jóvenes de sexo masculino", informó el organismo en un comunicado.

El IBGE informó igualmente que la tasa de mortalidad infantil en Brasil cayó desde 12,5 muertes para cada mil niños de menos de un año en 2023 hasta 12,3 para cada mil niños en 2024, su menor nivel y que confirma la continua mejoría en este indicador.

En 1940, cuando el indicador comenzó a ser medido, la tasa de mortalidad infantil del país era de 146,6 muertes para cada mil nacidos vivos.

"La reducción de los niveles de mortalidad infantil es uno de los factores que más contribuye para elevar la expectativa de vida de los brasileños", aseguró el IBGE en su comunicado.