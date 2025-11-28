La Fiscalía de Brasil, a favor de prisión domiciliaria para militar condenado por golpismo

Según un documento de la entidad, el informe médico forense realizado tras su detención el pasado martes confirmó que Heleno presenta un cuadro progresivo de demencia tipo Alzheimer, acompañado de estreñimiento e hipertensión, por lo que está recibiendo tratamiento farmacológico.

"El mantenimiento del detenido en arresto domiciliario es una medida excepcional y proporcional a su edad y estado de salud, cuya gravedad ha sido debidamente demostrada, y podría verse vulnerada si se le mantiene alejado de su hogar", expresa el documento firmado por el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet.

Así mismo, en el informe enviado al Supremo se argumenta que la situación del sentenciado "es similar a la de otros condenados a los que el Tribunal Supremo concedió el arresto domiciliario por motivos humanitarios".

Tras la declaración de la Fiscalía, se espera que el relator del caso, el magistrado Alexandre de Moraes, analice el dictamen y someta su decisión a la aprobación de la Primera Sala del Supremo.

Heleno, de 78 años, es general de la reserva del Ejército brasileño y fue condenado a veintiún años de prisión por elaborar un plan para incumplir órdenes judiciales y propagar sospechas infundadas sobre los comicios presidenciales de 2022.

El exministro inició su carrera militar en plena dictadura militar (1964-1985), período en el que se plegó a las alas más radicales del régimen, y fue ministro de Seguridad Institucional durante el Gobierno de Bolsonaro.

Por la misma causa, el expresidente comenzó a cumplir una condena a veintisiete años de cárcel el pasado martes en la misma sala de la Policía Federal en la que ya estaba recluido preventivamente por peligro de fuga, tras intentar dañar su tobillera electrónica de ubicación.