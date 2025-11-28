La India confirma que Putin visitará el país y se reunirá con Modi en Nueva Delhi

"Por invitación del primer ministro Shri Narendra Modi, el presidente de la Federación Rusa, Su Excelencia el señor Vladímir Putin, realizará una visita de Estado a la India del 4 al 5 de diciembre de 2025 para la 23ª Cumbre Anual India-Rusia", informó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.

Según Nueva Delhi, está previsto que Putin se reúna con Modi durante su visita de Estado que "brindará una oportunidad para que los líderes de la India y Rusia revisen el progreso en las relaciones bilaterales, establezcan la visión para fortalecer su 'Asociación Estratégica Especial y Privilegiada' e intercambien puntos de vista sobre asuntos regionales y globales de interés mutuo".

La visita de Putin a la India será la primera del presidente ruso a este país asiático desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El presidente ruso visitó por última vez Nueva Delhi en 2021, donde mantuvo entonces una reunión con Modi.

En los últimos años, la India ha mantenido una posición de neutralidad en la guerra de Ucrania, aunque ha abogado por la paz.

El primer ministro indio visitó Rusia en octubre de 2024 para asistir a la cumbre del grupo de economías emergentes BRICS en la ciudad de Kazán.

Además, en septiembre de este año, Putin y Modi se reunieron en la ciudad china de Tianjin durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que ofrecieron una imagen de unidad junto a China y mostraron la imagen de un eje Moscú-Pekín-Nueva Delhi, alternativo a Occidente.

En los últimos meses, la relación de Rusia y la India ha estado marcada por las importaciones de crudo ruso a las refinerías indias.

La India, el segundo mayor comprador de petróleo ruso a nivel mundial, se ha visto golpeada por aranceles punitivos de hasta el 50 % por parte de su mayor socio comercial, Estados Unidos, como castigo por su compra de crudo de Rusia.