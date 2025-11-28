La India envía material de socorro a Sri Lanka, afectada por las lluvias del ciclón Ditwah

"En solidaridad con nuestro vecino marítimo más cercano, la India ha enviado urgentemente material de socorro y apoyo vital (a Sri Lanka) en el marco de la Operación Sagar Bandhu. Estamos listos para brindar más ayuda y asistencia a medida que la situación evolucione", dijo Modi en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

El mandatario indio ofreció sus condolencias al pueblo esrilanqués y a las familias de los fallecidos por el paso del ciclón Ditwah por la isla.

Según las autoridades de Sri Lanka, la tormenta ciclónica ya ha dejado 56 muertos, principalmente en aldeas del interior de la isla. Decenas de personas permanecen desparecidas.

Ditwah se desplaza ahora hacia el noroeste, en dirección a la costa oriental de la India.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD, por sus siglas inglés) aconsejó este viernes a las personas en las zonas costeras de los estados de Tamil Nadu y Andhra Pradesh y al territorio de Puducherry que permanezcan en sus casas y extremen las precacuciones.

El IMS ha pedido a los navegantes y pescadores de esta zona de la India que no salgan al mar en los próximos días.

Se espera que el ciclón llegue a la India el 30 de noviembre después de su paso por Sri Lanka, donde las lluvias han causado más de medio centenar de muertos en las últimas semanas.

Sri Lanka se ve afectada cada año por las lluvias monzónicas, especialmente entre mayo y junio, y por la llegada de ciclones que se forman en la bahía de Bengala.

Ditwah es el episodio de precipitaciones más mortífero que ha golpeado a Sri Lanka desde mayo de 2016, cuando las lluvias dejaron casi un centenar de muertos en el país.