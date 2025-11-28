La inflación española baja una décima en noviembre, al 3 %, por caída de la electricidad

El INE adelantó el índice de precios de consumo (IPC) de noviembre, que, de confirmarse, rompería la tendencia de cinco meses consecutivos de subida (a excepción de agosto que se mantuvo estable), desde el mínimo de mayo (2 %).

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), la tasa de variación anual estimada aumenta una décima, hasta el 2,6 %, la más alta desde diciembre de 2024, detalla el INE.

En tasa mensual, los precios de consumo subieron un 0,2 % respecto a octubre, y según explica el INE es el segundo aumento consecutivo.

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 3,1 %, una décima por debajo de la registrada el mes anterior, y la subyacente se situó en el 2,7 %, mientras que no hay variación mensual (0 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de noviembre se publicarán el próximo 12 de diciembre.