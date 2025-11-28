La nueva fiscal general interina de México promete servir con ética, justicia y firmeza

"Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia", señaló Godoy en una publicación en sus redes sociales.

Así, la nueva fiscal general provisional anunció su nueva responsabilidad al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), para la que tuvo que renunciar a su anterior puesto como Consejera Jurídica del Ejecutivo mexicano.

"Hoy cierro esta etapa agradecida y orgullosa del equipo con el que trabajé y de los avances que logramos juntas y juntos. Me llevo la certeza de que México sigue caminando con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos", señaló.

Godoy, exfiscal capitalina, será la sucesora de Gertz Manero, de 86 años, quien comunicó ayer a través de una carta al Senado mexicano su renuncia al cargo de fiscal general al incorporarse al servicio exterior como representante diplomático en un país "amigo", a petición de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

La propia Sheinbaum confirmó este viernes que Gertz Manero aceptó su propuesta de que se incorpore como representante de México en una embajada, sin precisar cuál es el país al que será destinado el ya ex jefe de la FGR.

"Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta (...) Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales, entonces no puede anunciarse; esa es una regla", explicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

Asimismo, informó que Godoy será la nueva encargada interina conforme a lo establecido por la ley.

"Él (Gertz Manero) nombra a Ernestina Godoy en una de las área. Porque la Constitución y la ley de la fiscalía establecen que se queda una persona encargada de un área (…) dentro de la fiscalía está establecido en la ley que es quien se queda a cargo de la fiscalía", señaló.

La nueva fiscal general interina asumirá formalmente el cargo próximamente, si bien recordó la mandataria mexicana que la designación definitiva de la persona titular de la FGR deberá seguir el proceso constitucional correspondiente, aunque no detalló los tiempos.