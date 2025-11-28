La OMS lanza una guía para prevenir la infertilidad, que afecta a 1 de cada 6 personas

La guía, dedicada a profesionales sanitarios, políticos, asociaciones de apoyo a pacientes y otras personas e instituciones, busca frenar un problema en el que, según denuncia la OMS, "con frecuencia se culpa a las mujeres mientras se ignora a los hombres".

La agencia la define como una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino caracterizada por la imposibilidad de lograr un embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales regulares sin anticonceptivos.

"Es uno de los problemas de salud más olvidados en nuestra época, y un desafío global en materia de igualdad", señaló al presentarse la guía el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A la hora de afrontar este problema, recordó, millones de personas se ven obligadas a pagar tratamientos caros o sin garantías, "viéndose forzados a elegir entre su deseo de tener niños o el de disponer de seguridad financiera".

La agencia sanitaria de Naciones Unidas recuerda en este sentido que en algunos países un solo intento de fertilización in vitro puede costarle a una familia sus ingresos de dos años.

La OMS añade que la infertilidad en muchos casos conduce a ansiedad, depresión, problemas en la relación de pareja y estigma social, cuestiones que también afectan de forma desproporcionada a las mujeres.

La guía incluye 40 recomendaciones, algunas de carácter muy técnico sobre tratamientos preferibles a otros en determinadas condiciones médicas, aunque en general anima a considerar inicialmente aquellos que sin tener un elevado coste han probado su eficacia.

También sugiere analizar si las parejas pueden necesitar asistencia social o psicológica, y brindar información de los factores que pueden aumentar la fertilidad, como el consumo de tabaco o las enfermedades de transmisión sexual.

En los casos en los que no se ha logrado dar con la explicación a la infertilidad de una pareja, se recomienda a los profesionales sanitarios brindar consejos sobre mejora en el estilo de vida o el enfoque en los días más fértiles del ciclo menstrual antes de recurrir a tratamientos como la inseminación intrauterina o la estimulación de ovarios.

"Dar a la gente la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre su reproducción es un imperativo sanitario y una cuestión de justicia social", subrayó Pascale Allotey, directora de salud sexual, reproductiva, materna, infantil y juvenil de la OMS.