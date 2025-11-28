La tasa de inflación de Alemania se mantiene en el 2,3 % en noviembre

La tasa de inflación interanual subyacente, sin alimentos y energía, se situó en el 2,7 % en noviembre.

Los precios de los servicios se encarecieron un 3,5 % en noviembre en comparación con el mismo mes de 2024.

Los precios de los bienes aumentaron un 1,1 % interanual, una décima menos que el mes anterior.

La energía mantuvo su bajada en noviembre, con un abaratamiento interanual del 0,1 %. En octubre fue del 0,9 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los alimentos a su vez se encarecieron un 1,2 % interanual, frente al incremento del 1,3 % en octubre.