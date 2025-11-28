La UE recibe con cautela el anuncio de Trump de interrumpir la migración del tercer mundo

En la rueda de prensa posterior al décimo Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), celebrado este viernes en Barcelona, Kallas dijo haber tenido conocimiento de este anuncio en el transcurso de los debates con los representantes euromediterráneos, por lo que desconocía los detalles.

No obstante, señaló que "una cosa es la declaración" que pueda hacerse en un primer momento y otra "las propuestas legislativas" en que puede acabar traduciéndose ese anuncio.

"Ya veremos lo que llega", comentó Kallas, quien subrayó que, en cualquier caso, "las políticas de migración son potestad de cada uno de los países".

Trump aseguró en la noche del jueves que interrumpirá de forma permanente la migración procedente "de todos los países del tercer mundo", a través de su red Truth Social, dos días después del tiroteo registrado en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional por un afgano.

También preguntado por este asunto, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, remarcó que "el presidente de los Estados Unidos es muy libre de decidir aquello para lo que los ciudadanos norteamericanos lo han escogido".

Albares remarcó, eso sí, que su Gobierno sitúa, "en todo lo que toca a la política migratoria, los derechos humanos en el centro de los derechos de todo refugiado, todo asilado, todo migrante".