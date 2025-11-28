Las estatuas helénicas que embellecieron la Antigua Roma vuelven a reunirse

La exposición 'Grecia en Roma' permanecerá abierta en los Museos Capitolinos romanos hasta el próximo 12 de abril y cuenta con un 'corpus' excepcional y en algunos casos inédito de unas 150 piezas originales griegas, entre esculturas, bronces, relieves y cerámicas.

La idea, según sus organizadores, es mostrar la calidad artística que propició el "encuentro entre dos civilizaciones grandiosas", Grecia y Roma, y las obras que definieron la identidad, el poder y la belleza de la Antigüedad en torno al Mediterráneo.

​"La cultura clásica antigua se considera grecorromana pero, en realidad, no existe una verdadera división (...) pocos saben que fue resultado de una evolución del sistema social y cultural antiguo", explica a EFE uno de los comisarios, el arqueólogo Eugenio La Rocca.

Entre las piezas presentes en Roma destaca el 'Torso de varón herido', obra de mármol pentélico del siglo IV a.C llegada por primera vez desde el Museo Arqueológico de la ciudad española de Sevilla (sur).

Cerca, puede apreciarse esculturas tan extraordinarios como el bronce colosal de Hércules del siglo II a.C, ánforas y cerámicas de producción griega del parque arqueológico del Coliseo, estatuas de las Termas de Diocleciano o bustos divinos de los Museos Vaticanos.

Pero también muchas otras obras que han recalado en Roma tras haberse desperdigado por el mundo en algún momento de la historia.

Otro torso masculino llega de Budapest, una cabeza de Atenea de Copenhague, una Victoria de París, la advocación del sátiro Pan del British Museum londinense, varios mármoles animalescos de Boston y parte de un friso desde el MET de Nueva York, entre otras piezas.

La exposición ofrece así una rara ocasión de admirar un conjunto de obras de tal calidad, demostrando la magnificencia del arte helénico, y rememorar la historia de cada una, desde su llegada a la Antigua Roma por el comercio o las conquistas militares hasta acabar en los principales museos del mundo por los avatares de la historia.

"Los romanos recibieron las obras de arte griego y las utilizaron para decorar sus templos y edificios públicos. Pero luego fueron solicitadas porque representaban simbólicamente una forma de ver el mundo y una forma de autorrepresentación romana", sostiene La Rocca.

Por eso, tal y como se puede apreciar ahora en la Villa Caffarelli de los Museos Capitolinos, las esculturas griegas pasaron a estar al servicio del Imperio, "hablando un lenguaje griego a los romanos" desde su quietud de mármol y bronce.