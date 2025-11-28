Liberados tres policías israelíes sospechosos de ejecutar a dos palestinos en Yenín

Según declaraciones a la web de noticias Ynet del abogado que representa a los tres sospechosos, Sharon Nahari, la línea de defensa es que "los agentes encubiertos actuaron conforme a las instrucciones legales cuando no tenían otra opción" ya que sentían que sus vidas "corrían peligro y abrieron fuego".

El ministro de Seguridad Nacional a cargo de la Policía, el ultranacionalista y convicto Itamar Ben Gvir, criticó en X este viernes públicamente que los presuntos agresores estuvieran siendo interrogados y lo calificó de un "procedimiento distorsionado" contra quienes luchan "contra enemigos y asesinos que quieren violar mujeres y quemar bebés".

En un vídeo publicado ayer por el canal de noticias egipcio Al-Ghad y difundido después por la ONG israelí B'Tselem, aparecen los dos palestinos saliendo de un edificio en la ciudad de Yenín, con las manos en alto, y entregándose a los soldados quienes, una vez les ordenan que se sienten en el suelo, les matan a tiros pese a no representar una amenaza.

B'Tselem identificó a las víctimas como Yusef Asasah, de 39 años, y a al Muntaser belah Abdalah, de 26. El Ejército confirmó ayer que estaba revisando el incidente, pero acusó a los palestinos de pertenecer a una "red terrorista".

“En Israel, no existe ningún mecanismo que detenga la matanza contra los palestinos ni que sea capaz de procesar a los responsables. Por lo tanto, es deber de la comunidad internacional poner fin a la impunidad de Israel y exigir responsabilidades”, denunció en un comunicado anoche la directora de esta ONG, Yuli Novak.

Desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes y los colonos han asesinado a más de 1.000 palestinos en Cisjordania ocupada, entre ellos más de 200 niños, con casi absoluta impunidad.