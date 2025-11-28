Los países de la UE dan mandato para negociar acuerdo arancelario con EE.UU.

Este paso, adoptado por los embajadores de los Estados miembros, supone “un paso importante hacia la aplicación de la declaración conjunta, que debería contribuir a restablecer la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales entre la UE y EE. UU.”, indicó el Consejo en un comunicado.

El primer reglamento se refiere al ajuste de los derechos de aduana y a la concesión de contingentes arancelarios para los productos industriales estadounidenses y determinados productos pesqueros y agrícolas.

El segundo reglamento se centra en la prórroga de la suspensión de los derechos de aduana para las importaciones de langosta y langosta procesada.

Aunque apoyó en gran medida la propuesta de la Comisión Europea, el Consejo ha introducido modificaciones para reforzar la supervisión económica y la protección de los sectores sensibles de la UE, explicó la institución.

El mandato del Consejo insta a la Comisión a supervisar continuamente los efectos económicos de las medidas de liberalización comercial en la economía de la UE, y a presentar un informe sobre la aplicación del reglamento y su impacto económico al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 31 de diciembre de 2028.

El Consejo incluyó un mecanismo bilateral de salvaguardia reforzado, lo que proporciona a la UE las herramientas necesarias para hacer frente a posibles aumentos significativos de las importaciones o a graves perjuicios para los productores nacionales que puedan derivarse de las nuevas concesiones arancelarias y los contingentes arancelarios.

El mandato del Consejo también aclara la disposición relativa a las normas de origen, lo que debería facilitar la aplicación del reglamento.

Este reglamento, que se centra en las importaciones de langosta, prevé la continuación de la no aplicación de derechos de aduana a las importaciones de determinados tipos de langosta viva y congelada.

Para esos productos, los aranceles ya se eliminaron en diciembre de 2020 por un período de cinco años, hasta julio de 2025.

También amplía el alcance de la suspensión de derechos para incluir la langosta procesada, de manera que el Consejo acordó mantener la propuesta de la Comisión sin modificaciones.

Con la adopción de estos mandatos, el Consejo está listo para iniciar las negociaciones interinstitucionales (trílogos) con el Parlamento Europeo, con vistas a alcanzar un acuerdo definitivo sobre ambos textos.

Para cumplir los compromisos arancelarios contraídos con la UE, la Administración estadounidense dictó órdenes ejecutivas por las que se aplicaba un límite máximo arancelario del 15 %, y se reducían los aranceles de la llamada “sección 232” (del 27,5 % al 15 %) para los automóviles y las piezas de automóvil de la UE (con efecto retroactivo a partir del 1 de agosto de 2025).

También aplicó exenciones de los aranceles del 15 % para algunos productos clave de la UE, incluidos los aviones y las piezas de aviones y los medicamentos genéricos, y la aplicación de aranceles del 15 % de la “sección 232” a la madera, la madera aserrada y sus productos derivados.