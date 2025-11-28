Los periodistas italianos, en huelga contra la precariedad y en defensa de la información

La protesta, la primera de esta envergadura en veinte años, ha sido impulsada desde la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) y desde primera hora de la jornada se ha hecho notar.

Las versiones digitales de periódicos como 'La Repubblica', 'Il Corriere della Sera' o 'La Stampa' no están actualizadas y muestran el comunicado de la huelga, al igual que en el noticiario de la televisión pública RAI, cuyo presentador ha leído la nota.

"Hoy las periodistas y los periodistas italianos están en huelga porque nuestro convenio no ha sido renovado desde hace diez años pero también porque consideramos el periodismo como un pilar fundamental para la vida democrática del país", se lee en la nota.

La FNSI ha denunciado que los editores y propietarios de grandes corporaciones mediáticas "no han acogido las oportunidades económicas de la transformación digital del sector y, ante la crisis de los medios tradicionales, han optado por los recortes".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, han reclamado nuevas condiciones para afrontar la pérdida del poder de adquisición causado por la inflación y que permitan la renovación generacional, así como la protección de los colaboradores y autónomos, muchas veces precarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para ello, los periodistas han exigido al Departamento para la Información, un ente del Gobierno italiano que vela por el sector mediático, que negocie un nuevo convenio.

"El nuevo convenio no debe dejar atrás a nadie, debe proteger los derechos logrados, contemplar nuevas figuras profesionales y ocuparse de la Inteligencia Artificial y de una compensación equilibrada para la cesión de contenidos en internet", han instado.

La protesta de los periodistas italianos durará hasta la mañana del sábado y coincide con otra huelga convocada en todos los sectores por varios sindicatos minoritarios para este viernes contra los Presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni y el gasto en defensa EFE