Los Wertheimer, propietarios de Chanel, repiten como la familia más rica de Suiza

Ginebra, 28 nov (EFE).- Los hermanos Gérard y Alain Wertheimer, propietarios de la marca de lujo Chanel, repiten en 2025 en el primer lugar de la lista de las 300 familias más ricas de Suiza que elabora la revista Bilan, con una fortuna estimada entre los 33.000 y 34.000 millones de francos (35.400-36.400 millones de euros).