Manifestaciones en varias ciudades de Italia en una jornada de huelga de baja intensidad

La protesta ha sido impulsada por varias organizaciones encabezadas por la Unión Sindical de Base (USB), para protestar por los "famélicos" Presupuestos Generales para 2026 de Meloni y las partidas destinadas a la Defensa y a armamento.

En Roma, el impacto de la huelga es prácticamente imperceptible excepto por una concentración de unas 250 personas, muchas de ellas estudiantes, en la céntrica plaza de Montecitorio, frente a la Cámara de los Diputados y muy cerca de la sede gubernamental.

Mañana sábado ha sido convocada una manifestación nacional en Roma desde las 14.00 hora local (13.00 GMT) en la que se espera que participen miles de personas llegadas de todo el país.

Este viernes, la manifestación más concurrida fue en la ciudad de Génova (norte), en la que miles de personas, sobre todo muchos jóvenes, marcharon con banderas palestinas y tras pancartas que rezaban lemas como "Meloni, dimite" o "Estudiantes unidos contra el rearme".

Otra de las justificaciones de esta jornada ha sido denunciar el apoyo italiano a Israel, a pesar del alto el fuego vigente en Gaza desde el pasado 10 de octubre.

En la protesta genovesa participaron la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, que volvió a denunciar el "genocidio", así como la activista Greta Thunberg o el exministro griego Yanis Varoufakis.

Las manifestaciones también tuvieron lugar en otras ciudades como Nápoles, Bari (sur), Pisa, Livorno, Parma, Venecia, Turín o Milán (norte).

Paralelamente, los periodistas italianos también se han puesto de huelga durante esta jornada de viernes para exigir la renovación de su convenio colectivo y pedir la defensa de la información de la precariedad y de los riesgos de la inteligencia artificial.

Esto ha provocado una suerte de apagón informativo ya que los portales digitales de los principales periódicos del país no ofrecen información actualizada, mientras que la televisión pública RAI ha reducido al mínimo su programación informativa y se limita a emitir documentales o reportajes de archivo.

El mayor sindicato de Italia, la CGIL, ha convocado una huelga general para el próximo 12 de diciembre también en contra de unos Presupuestos Generales que consideran "injustos".