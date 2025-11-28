Miles de personas conmemoran el aniversario de la ofensiva que derrocó a Al Asad en Siria

Las provincias de Deraa (sur), Homs (centro) o Hama (noroeste), así como la icónica plaza de las Omeyas en Damasco, acogieron esta tarde actos para recordar la rápida ofensiva que en menos de dos semanas llevó al derrocamiento de los Al Asad tras más de medio siglo en el poder, según mostraron imágenes difundidas por televisiones locales.

Los participantes portaron las nuevas banderas de Siria y variaron en números, desde la congregación multitudinaria de Homs, hasta actos más simbólicos en algunas localidades de Hama.

En Latakia (en la costa mediterránea del país), que fue un bastión de Al Asad y de la minoría alauita a la pertenece, las nuevas autoridades organizaron un evento con motivo del aniversario para reivindicar la unidad entre todas las comunidades, informó la televisión estatal siria, Al Ijbariya.

"Siria no será dividida y los intentos para sembrar la discordia entre su gente fracasarán ante la concienciación y la unidad de las personas", defendió el gobernador de Latakia, Muhammad Othman, en un discurso pronunciado durante el acto y recogido por el canal estatal.

Bachar Al Asad, que llegó al poder a la muerte de su padre, Hafez Al Asad, en 2000, fue derrocado el 8 de diciembre de 2024, cuando los rebeldes liderados por la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante llegaron a Damasco.

La violencia sectaria ha sido uno de los principales problemas de la transición y el pasado marzo incluyó una masacre de cientos de alauitas en Latakia.