Oposición gana las elecciones en San Vicente y pon fin a 24 años de dominio de Gonsalves

Según los resultados preliminares publicados este viernes, el NDP, liderado por Godwin Friday, obtuvo catorce de los quince escaños del Parlamento.

Gonsalves, de 79 años y el primer ministro más longevo del Caribe, es el único candidato del Partido de la Unidad Laborista (ULP) que logró un escaño en las elecciones de la víspera.

Su hijo y ministro de Finanzas, Camillo Gonsalves, y el ministro de Agricultura, Saboto Scofield Caesar, ambos considerados posibles líderes en el futuro del partido, perdieron en la cita electoral frente a los candidatos de la oposición.

"Las elecciones ya quedaron atrás y quiero ver a este país unido, arriesgándonos y trabajando con rapidez para construir un San Vicente y las Granadinas para todos", dijo Friday a la radio estatal NBC.

Friday, de 66 años, quien ganó cómodamente su escaño en las Granadinas del Norte, anunció que tiene la intención de juramentar hoy mismo porque no quiere "un vacío en la gobernanza".

"Es una enorme responsabilidad ser primer ministro. Hay mucha esperanza, expectativa y deseo de marcar la diferencia, y tengo la intención de hacerlo", aseguró.

Según Linton Lewis, expresidente del NDP, el partido logró evitar "hábilmente" varios temas controvertidos durante la campaña, como la ruptura de relaciones con Taiwán en favor de China o el programa de Ciudadanía por Inversión.

"Es hora de un cambio, especialmente después de veinticinco años en el cargo", afirmó Lewis en alusión a Gonsalves, también conocido como 'Camarada Ralph'.

En las anteriores elecciones generales, el ULP de Gonsalves obtuvo nueve de los quince escaños.

San Vicente y las Granadinas, una treintena de islas situadas en las Antillas Menores, fue colonia británica hasta 1979 y es parte de la Mancomunidad de Naciones y de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Varios líderes de la Caricom, como los primeros ministros de Jamaica, Andrew Holness, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, felicitaron a Friday por su victoria.

"Que este nuevo capítulo traiga esperanza, unidad y progreso a todos los sanvicentinos, tanto en casa como en la diáspora", dijo Holness en un mensaje.