Pakistán dice que el alto el fuego con Afganistán no se mantiene ante ataques militantes

"El alto el fuego no se mantiene porque su objetivo era poner fin a los ataques terroristas dentro de Pakistán por parte del TTP, las FAK y ciudadanos afganos que utilizan suelo afgano", dijo en una rueda de prensa el portavoz paquistaní, Tahir Andrabi.

Andrabi explicó que el alto el fuego no implicaba un acuerdo tradicional entre dos estados beligerantes, sino un entendimiento por el que no debían producirse ataques terroristas en Pakistán por parte de grupos "patrocinados por Afganistán".

Sin embargo, afirmó que se han registrado atentados significativos tras la firma del acuerdo y añadió que las fuerzas de seguridad permanecen "totalmente alerta" para hacer frente a la amenaza procedente de Afganistán.

"Nuestra preparación militar es sólida", dijo Andrabi, y agregó que "los desafíos de seguridad que enfrentamos serán abordados con la seriedad que merecen".

Pakistán afirma que el militante que perpetró un atentado suicida en Islamabad a comienzos de mes era un ciudadano afgano. El ataque, en el Sector G-11, dejó al menos doce muertos y más de dos decenas de heridos.

En octubre, el Ejército paquistaní lanzó ataques en la provincia afgana de Kandahar y en Kabul. Los bombardeos en la capital, dirigidos contra el líder del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Noor Wali Mehsud, provocaron represalias de los talibanes afganos contra puestos fronterizos en Pakistán.

Los choques desencadenaron enfrentamientos en los que murieron decenas de personas en ambos lados. Más tarde, ambos países alcanzaron un alto el fuego mediado por Catar y Turquía durante conversaciones en Doha, seguido de otras rondas en Estambul.

El acuerdo se mantuvo hasta que Afganistán denunció el martes que Pakistán había atacado tres provincias orientales, causando diez muertos, incluidos nueve niños. Un portavoz militar paquistaní negó que Pakistán ataque a civiles y, horas después, la ONU confirmó la cifra de fallecidos en ataques aéreos, sin señalar a Pakistán.

Pakistán acusa al TTP —o Fitna al-Khawarij (FAK)— de utilizar territorio afgano para perpetrar ataques dentro del país, una acusación que Kabul rechaza y atribuye a problemas internos de seguridad paquistaníes.

El lunes, Islamabad aseguró que tres ciudadanos afganos llevaron a cabo un atentado suicida en la entrada del edificio de la Policía Federal paquistaní en Peshawar, matando a tres agentes.

El Ejército paquistaní informó además de una operación de inteligencia realizada el miércoles en el distrito de Dera Ismail Khan, en la que, tras un intercambio de disparos, murieron 22 militantes, según un comunicado de Relaciones Públicas Interservicios (ISPR).