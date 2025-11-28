Partido gobernante japonés recupera la mayoría en la Cámara Baja antes de votación clave

Los tres legisladores habían formado su propio grupo tras ser expulsados de Ishin, recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

En la Cámara Baja, cuyas decisiones sobre los proyectos legislativos tienen preferencia frente a las de la Cámara Alta, el PLD tiene 196 de los 465 escaños. Ishin acumula 34 y, junto a los tres legisladores que hoy se sumaron al grupo del PLD, la coalición ostenta justo 233, la mitad más uno.

La noticia llega el mismo día en que el Ejecutivo nipón, liderado por la conservadora Sanae Takaichi, presentó su propuesta de presupuesto suplementario para lo que queda de año fiscal (hasta marzo de 2026), que contempla un gasto de 18,3 billones de yenes (más de 100.000 millones de euros) para financiar un ambicioso plan de estímulos contra la inflación.

El presupuesto, cuyo monto sería de lejos el más elevado desde la pandemia de la covid, debe ser aprobado en la Dieta, donde será esencial el apoyo de todo el bloque de la coalición.

El PLD perdió el apoyo de Komeito, su socio de coalición desde hacía 20 años, en octubre, después de la elección de Takaichi como líder del partido gobernante tras unas primarias desencadenadas por la dimisión del anterior primer ministro, Shigeru Ishiba.

La conservadora, sin embargo, logró después el apoyo de Ishin, asegurando su elección como primera ministra en la Dieta y convirtiéndose en la primera mujer mandataria del Japón de posguerra.