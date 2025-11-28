Perú declara "de interés nacional" la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas

Un decreto publicado en el diario oficial El Peruano señaló que la declaración también comprende a la Reunión Preparatoria de la XVII CMDA, que se desarrollará en Lima del 24 al 25 de febrero próximo, así como a las actividades conexas que se realizarán antes y durante estos encuentros.

La norma estableció que la entidad responsable de la organización y realización de las reuniones será el Ministerio de Defensa y que todos los organismos públicos vinculados deberán participar "de manera conjunta, coordinada y oportuna".

El decreto informó que el 18 de febrero de 2025, el ministro de Defensa de Argentina traspasó a su homólogo de Perú la Presidencia pro Tempore de la XVII CMDA y remarcó que las responsabilidades que implica la organización de las reuniones, así como la elaboración y negociación de los acuerdos que le darán contenido, "exigen efectuar coordinaciones de manera integral y multidisciplinaria".

Según el texto, la Dirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa señaló que la designación de Perú como sede de la conferencia "permitirá al país fortalecer su compromiso de mantener la paz y la seguridad hemisférica", así como "establecer alianzas de cooperación internacional en materia de defensa".

Igualmente, con la conferencia, Perú también contribuye a "la construcción de políticas y estrategias para guiar a los países americanos frente a los desafíos comunes en la región y generar la confianza mutua entre los mismos".

En ese sentido, el decreto, que fue firmado por el presidente interino de Perú, José Jerí, y por su ministro de Defensa, César Díaz, destacó que las reuniones congregarán en el país a los ministros y otras altas autoridades del Defensa de toda América.