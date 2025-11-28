Petro cuestiona la sanción a su campaña de 2022 por rol que jugó el abogado de un opositor

"No aceptamos desde nuestra dignidad y desde la defensa de la democracia y el derecho universal que sea el abogado actual y pago de Fico, miembro de la oposición, el que juzgue nuestra conducta como movimiento político y nos ponga sanciones fraudulentas", escribió Petro en X.

El mandatario también afirmó que "los miembros del CNE que cometieron el fraude ayer, con (un) conjuez que era el abogado actual de Fico, se fueron a parrandear inmediatamente después a Cartagena, estuvieron en (un) yate festejando su esporádico triunfo con el que piensan dar su golpe de Estado".

El abogado señalado es Majer Abushihab, cuyo voto completó la mayoría de seis magistrados que aprobó el fallo del CNE, frente a tres en contra, y que encontró irregularidades en la financiación de la campaña de Petro.

Según medios locales, Abushihab fue asesor jurídico de Gutiérrez durante su candidatura en la primera vuelta presidencial de 2022, en la que Petro resultó ganador.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, aliado del presidente, añadió que Abushihab "se presentó la semana pasada como el abogado de Fico en una audiencia de conciliación" en su contra.

"Así no puede funcionar la justicia en Colombia, si no hay justicia en un país no hay democracia, no hay legalidad, no hay inversión, no hay futuro", advirtió Quintero en una publicación que Petro compartió en sus redes.

Al terminar una investigación iniciada hace dos años, el CNE resolvió el jueves que la campaña presidencial de Petro excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos (unos 940.000 dólares de hoy) y recibió aportes prohibidos, conclusión que el mandatario no acepta.

El CNE impuso multas al gerente de campaña de Petro y actual presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa, y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).

Roa, al igual que la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aydée Mogollón, deberán pagar solidariamente una multa superior a 5.900 millones de pesos (unos 1,5 millones de dólares).

Por su parte, Colombia Humana, el partido de Petro, y la Unión Patriótica (UP) fueron sancionados "de manera individual y con una multa equivalente a 583 millones" de pesos (unos 155.000 dólares).