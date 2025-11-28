Petro insiste en que sanción a su campaña fue impulsada por oposición para dar "un golpe"

"Nos están juzgando nuestros rivales políticos, nosotros no admitimos eso. El juicio contra cualquier conducta política de un movimiento debe ser de acuerdo al principio universal del juez independiente, neutral y no de nuestra propia oposición, que lo que quiere es hacer un golpe de Estado", dijo Petro en una alocución.

El mandatario se refirió al magistrado Majer Abushihab, quien es el abogado del alcalde de Medellín, el opositor Federico 'Fico' Gutiérrez, y cuyo voto completó el jueves la mayoría de seis magistrados que aprobó el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) que encontró irregularidades en la financiación de su campaña.

"El conjuez es el abogado actual pago del señor Fico Gutiérrez, miembro de la oposición colombiana", insistió.

Petro volvió a negar que en su campaña haya entrado "un solo peso del narcotráfico" y que hubiera sobrepasado topes. Argumentó que la sanción del CNE tomó en cuenta un acto ocurrido "después de la campaña electoral", del que no dio más detalles, y otro relacionado con "los testigos electorales que son un derecho de la ciudadanía para que no se roben los votos".

También cuestionó que la autoridad electoral "haga ver como sobretopes" los aportes que hicieron a su campaña la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Unión Sindical Obrera (USO) porque, según él, "la derecha colombiana" recibió en ese "mismo momento" donaciones similares, aunque "no de sindicatos sino de los patrones, de los banqueros, de las corporaciones empresariales".

"¿Por qué las (donaciones) de los sindicatos son sobretopes, que son donaciones conforme la ley colombiana, y por qué las donaciones de los banqueros y las corporaciones de empresarios no? Porque unos son ricos y los otros son pobres, porque los ricos apoyan a la extrema derecha y los pobres apoyan al progresismo", afirmó.

El pleno del CNE determinó el jueves que la campaña presidencial de Petro de 2022 excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos (unos 940.000 dólares de hoy) y recibió aportes prohibidos.

Esta es la primera vez en la historia del país que la autoridad electoral sanciona una campaña presidencial.

En este caso, se sancionó al gerente de la campaña y actual presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; a la auditora, María Lucy Soto, y a la tesorera, Lucy Aydée Mogollón, con multas que superan los 5.900 millones de pesos (unos 1,5 millones de dólares).

Colombia Humana, el partido de Petro, y la Unión Patriótica (UP) también fueron sancionados "de manera individual y con una multa equivalente a 583 millones" de pesos (unos 155.000 dólares).