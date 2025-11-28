Presidente de Ecopetrol rechaza sanción a campaña de Petro y advierte falta de pruebas

"Siempre he creído y confiado en la justicia (…) la decisión no es definitiva y podremos demostrar plenamente nuestro buen proceder", escribió Roa, quien fue el jefe de la campaña, en X, donde anunció que presentó una acción de tutela (recurso de amparo) y apelará la sanción "con todas las herramientas jurídicas pertinentes".

El pleno del CNE determinó ayer, con seis votos a favor y tres en contra, que la campaña presidencial de Petro excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos (unos 940.000 dólares de hoy) y recibió aportes prohibidos.

La autoridad electoral impuso multas a Roa; la auditora de la campaña, María Lucy Soto, y la tesorera, Lucy Aydée Mogollón, que superan los 5.900 millones de pesos (unos 1,5 millones de dólares).

Según Roa, la decisión fue adoptada "prescindiendo de pruebas técnicas esenciales" y agregó que la sola divulgación pública de la sanción genera un "daño reputacional profundo".

"La decisión no es definitiva y podremos demostrar plenamente nuestro buen proceder en todas las actuaciones a mi cargo", añadió el presidente de Ecopetrol.

Mientras tanto, Petro volvió a cargar este viernes contra el CNE, al criticar que uno de los magistrados que aprobó el fallo sea Majer Abushihab, abogado del alcalde de Medellín, Federico 'Fico' Gutiérrez, a quien calificó como "miembro de la oposición".

"No aceptamos que sea el abogado actual y pago de Fico el que juzgue nuestra conducta y nos ponga sanciones fraudulentas", afirmó el presidente en X.

El mandatario también acusó a los magistrados que votaron a favor de la sanción de "parrandear" luego del fallo y sostuvo que la decisión busca preparar un "golpe de Estado".

En una publicación adicional, Petro afirmó que la sanción es una "trampa" de "la oligarquía y las mafias" para recuperar el poder y reiteró que su campaña fue "transparente y decente".

Petro negó cualquier irregularidad y aseguró que la decisión busca impedir que Colombia Humana, uno de los dos partidos sancionados en la decisión del CNE, obtenga personería jurídica para poder participar en las elecciones.