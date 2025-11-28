Regiones Ultraperiféricas piden a la UE debatir el nuevo marco financiero plurianual

Para ello, el presidente de la Región de Guadalupe (Caribe, Francia) dirigió una invitación a los presidentes de los Estados miembros de la UE a los que pertenecen estos territorios -Francia, Portugal y España- y el Consejo Europeo, acompañada por la declaración política sobre el futuro marco financiero plurianual firmada por los presidentes de las nueve RUP el 17 de noviembre en Bruselas.
Las RUP reclaman "una estrategia europea diferenciada" y medidas específicas "que es imprescindible restablecer y reforzar".
"El reconocimiento de los sobrecostes estructurales vinculados con la ultraperiferia debe seguir constituyendo un pilar para la acción europea y traducirse, por tanto, en partidas presupuestarias europeas concretas, estables y consagradas, unidas a los programas concebidos y gestionados a nivel regional", reivindican los dirigentes de las RUP, que recuerdan el papel esencial de estas regiones para Europa.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó la importancia de implicar al Consejo Europeo, que "es el único que puede vetar la actual propuesta para el periodo 2028-2034, que vulnera el estatus RUP al centralizar los fondos que antes se gestionaban directamente con los territorios para mitigar los sobrecostes de su lejanía y singularidad".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy