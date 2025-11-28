Regiones Ultraperiféricas piden a la UE debatir el nuevo marco financiero plurianual

Santa Cruz de Tenerife (España), 28 nov (EFE).- La Conferencia de presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) solicitó a sus respectivos Estados y al Consejo Europeo debatir en común el nuevo marco financiero plurianual de la UE, dada la preocupación generada en estas regiones la propuesta de la Comisión, informó este viernes el Gobierno regional de las Islas Canarias (Atlántico, España).