Richard Gere pone la primera piedra del gimnasio pediátrico más grande de España

El gimnasio, promovido por la Fundación Aladina, que ayuda a niños y adolescentes con cáncer, se erigirá en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Allí acudió el matrimonio Gere, que estuvo acompañado en el acto por el fundador de la Fundación Aladina, Francisco Arango; por varios niños, pacientes oncológicos de ese centro hospitalario; por el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, y por el alcalde de la ciudad, José Ballesta, con quien el actor estadounidense se fundió en un fuerte abrazo.

Todos ellos estamparon su firma en la primera piedra que dará inicio a las obras del futuro gimnasio, que se ubicará en una gran cubierta de más de 400 metros cuadrados, en la segunda planta del hospital, y en el que la fundación invertirá un millón de euros.

Tras las obras, la azotea de la segunda planta del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia acogerá una superficie techada diáfana que creará un refugio sobre el patio, además de una zona de gimnasio para rehabilitación y deporte, boxes individuales, dos cuartos de baño y espacio de almacenaje.

Niños y adolescentes realizarán allí sesiones de ejercicio físico personalizado y deporte en contacto visual con la naturaleza, en un espacio diáfano y transformable.

Una de las pacientes del centro hospitalario, Enma, una niña de 11 años a la que diagnosticaron cáncer cuando tenía 9, afirmó que este gimnasio le servirá para desconectar de las habitaciones durante los ingresos.

Tras el acto, el matrimonio formado por Richard y Alejandra acompañó a los niños y niñas enfermos de cáncer a los que atiende la Fundación Aladina al encendido del Gran Árbol de Navidad en la plaza Circular de Murcia, donde miles de personas se agolpaban para ver al actor, que ha sido recibido con gritos de "guapo, guapo".

Desde el escenario habilitado en la plaza, el actor defendió la necesidad de proyectos como el gimnasio que se pondrá en marcha en el hospital Virgen de la Arrixaca. "Todo por los niños y para los niños", afirmó.

Tras alabar al alcalde de la ciudad, el intérprete estadounidense afincado en España señaló que iniciativas como esta "nos recuerdan quiénes somos". "Somos criaturas de luz, no somos seres oscuros", defendió Gere.

"Espero que cuando se ilumine este árbol", añadió sobre el adorno navideño, "podamos imaginarnos que cada una de nuestras propias luces se va a unir a las luces de los demás y podamos ver ese jardín extraordinario que podría ser este mundo, si trabajamos juntos para que eso suceda".

Los niños de la Fundación Aladina fueron los encargados del encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia de este año.

Esta infraestructura de 34 metros de altura tiene 65 cañones luminosos que proyectan un árbol virtual de hasta 2 kilómetros de altura. El árbol está custodiado por cuatro ángeles de 10 metros y tiene más de 200 adornos navideños en color rojo y blanco.