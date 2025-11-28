Rusia dice que conoce bien a Grossi y valora altamente la cooperación con el OIEA

"A Grossi lo conocemos bien. Veremos la situación desde distintos puntos de vista", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria a la pregunta de si Rusia respaldaría la candidatura de Grossi.

Rusia, añadió, valora altamente la "experiencia de cooperación" con el OIEA.

"Ha sido constructiva, una colaboración en circunstancias muy difíciles en el contexto de Ucrania", destacó Peskov, el alusión a la situación de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, controlada por las tropas rusas desde marzo de 2022.

La carrera por la Secretaría General de la ONU se acelerará con la llegada del próximo año, en un proceso con distintas fases en la que los Estados miembros de la ONU podrán presentar a sus candidatos.

El próximo secretario general de la ONU asumirá el 1 de enero de 2027 y entre los nombres que suenan con mayor fuerza se encuentran, además de Grossi, el de la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

La exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, ya ha sido postulada para el puesto por su país, mientras que la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; Mia Mottley, primera ministra de Barbados; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL; y Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda, suenan también como aspirantes a la Secretaría General.