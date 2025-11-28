Rusia toma ocho localidades ucranianas en los últimos siete días, según Defensa

"Las unidades de la agrupación militar Sur liberaron (...) las localidades de Zvanivka, Petrovske, Ivanopilia y Vasiukovka de la república popular de Donetsk", informó el mando ruso en su parte de guerra semanal publicado en Telegram.

Defensa añadió que "fueron liberadas las localidades de Tije y Otradne de la región de Dnipropetrovsk, Zatizhzhia y Nove Zaporiyia de la región de Zaporiyia".

En general la semana estuvo marcada por los combates en las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, cercadas por las fuerzas rusas desde hace más de un mes.

Según los militares rusos, continúan los combates en los barrios de Tsentralni y Dinas, mientras que los barrios de Gorniak y Shajterski están bajo control ruso.

En Pokrovsk "los militares ucranianos fueron expulsados de 6.585 edificios", señaló Defensa.

En los últimos siete días los rusos repelieron 54 ataques de dos brigadas ucranianas que buscaban desbloquear a los defensores de la urbe.

En la vecina Mirnograd, las fuerzas rusas continuaron avanzando en los barrios de Vostochni y Zapadni y la parte sur de la ciudad.

Defensa estimó las bajas ucranianas en estas dos ciudades en "más de 1.710" efectivos.