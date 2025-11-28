Senado de Uruguay aprueba proyecto de Ley de Presupuesto que ahora retorna a Cámara Baja

Luego de que días atrás se aprobara el general del proyecto, los legisladores dieron luz verde también al articulado en una sesión que se extendió por más de 15 horas, en la que hicieron uso de la palabra senadores del oficialista Frente Amplio y de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado.

De esta forma, el proyecto de Ley de Presupuesto quedó aprobado, aunque ahora deberá retornar a la Cámara de Representantes para que los diputados acepten las modificaciones que los senadores le hicieron al proyecto que ellos ya habían votado.

En caso de que allí le den luz verde, quedará aprobado en el Parlamento e irá al Poder Ejecutivo para ser promulgado.

El proyecto de Ley de Presupuesto, creado por el Poder Ejecutivo de Uruguay para el quinquenio, ingresó al Parlamento el domingo 31 de agosto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ese día, la vicepresidenta del país y presidenta de la Cámara Alta, Carolina Cosse, recibió junto al presidente de la Cámara Baja, Sebastián Valdomir, el texto con 714 artículos que le entregaron las principales autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La exposición de motivos del proyecto, según informó la cartera, destaca que las políticas contempladas responden a tres prioridades estratégicas: "acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad; fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad; y mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes del país".

"El presupuesto es una manifestación de rumbo de la política económica del país, de las políticas públicas del país, en particular en un contexto de enormes desafíos y de gran incertidumbre. Ese contexto sigue marcando que las prioridades para este Gobierno son el crecimiento y por tanto la inversión como dos elementos centrales", apuntó días antes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en una conferencia de prensa.