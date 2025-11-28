SIDA en Guatemala "aún no ha terminado" y preocupa el diagnóstico tardío, advierte ONG AHF

Guatemala enfrenta una situación crítica con 47.978 casos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) registrados en 41 años de epidemia, según datos difundidos por AHF en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre.

La organización sin fines de lucro reportó que solo entre enero y agosto de 2025 se diagnosticaron 1.376 nuevos casos de VIH en el país. Un dato alarmante es que el 14,79 % de los diagnósticos en lo que va de 2025 corresponde a jóvenes entre 15 y 19 años.

De acuerdo con Paaú, la principal preocupación en Guatemala es el diagnóstico tardío. A nivel nacional, el 42 % de los casos de VIH son diagnosticados en fase avanzada o en fase SIDA.

Esto implica un desgaste físico, una serie de enfermedades y una gran pérdida económica para las familias y el país, subrayó el director de AHF Guatemala.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En lugares como el departamento (provincia) de Quiché, una zona de mayoría indígena en el oeste del país, el porcentaje de diagnósticos en fase avanzada asciende al 54 %, según registros de AHF.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta disparidad, que evidencia la "nula" o escasa actividad en prevención, educación e información en ciertas comunidades y territorios excluidos, se ve agravada por las barreras económicas y regulatorias, junto con el estigma persistente, que limitan el acceso a los servicios, según Paaú.

A pesar de los desafíos, Guatemala ha mostrado avances significativos en el acceso a tratamiento, reconoce la organización, ya que mientras el promedio de cobertura en América Latina es del 72 %, el país centroamericano se sitúa por encima del 95 % de acceso a tratamiento antirretroviral.

Este avance fue posible gracias a que el Estado asumió los procesos de transición tras la salida de cooperaciones, cumpliendo con su mandato legal de garantizar la salud.

Sin embargo, Paaú subraya que se necesita una corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil y la ciudadanía. El llamado es a una articulación multisectorial que incluya a pueblos indígenas, hombres, mujeres y grupos organizados.

Para alcanzar la meta de poner fin al SIDA para 2030, el Estado debe "colocar recursos económicos para una respuesta eficiente" y liderar con el ejemplo, concluyó Paaú.