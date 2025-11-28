Silva: El Gobierno considera judicializar la anulación de los vetos de Lula a polémica ley

El Congreso, de mayoría conservadora y cercano al sector agropecuario, ha decidido restituir en la víspera el texto original del proyecto, criticado por ecologistas y organizaciones defensoras de la naturaleza.

"Es inconstitucional que pasemos por encima del artículo 225 de la Constitución Nacional, que dice que todos los ciudadanos y ciudadanos tenemos derecho a un ambiente saludable", argumentó la ambientalista en una entrevista al programa 'Bom Dia, Ministra' del canal oficial del Gobierno.

Sobre el texto original del informalmente llamado PL (proyecto de ley) "de la devastación", Silva comentó que "es una verdadera demolición" a la legislación medioambiental brasileña.

"Todas las tragedias evitadas no se pueden contabilizar, solo vemos aquellas que, por desgracia, no se han podido evitar. Pero a partir de ahora, con esta demolición, se multiplicarán", dijo.

Uno de los artículos que vuelve a tener vigor crea la llamada Licencia por Adhesión y Compromiso de Proyectos de Infraestructura, según la cual, cuando se trata de obras de menor envergadura, los propios interesados determinan el impacto sobre el medioambiente, lo que los críticos de la medida han calificado de "autolicenciamiento".

Los vetos del Gobierno han sido anulados solo unos días después de la conclusión de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP30), que fue celebrada en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña.

Este miércoles, frente a la previsible revocación de los vetos, el Gobierno había reiterado, en nota oficial, que las objeciones fueron decididas debido a un "preocupante escenario de desastres climáticos extremos, que ponen en riesgo a las familias, la economía y el medioambiente".

Las organizaciones ecologistas habían solicitado al Gobierno un "veto total", por considerar que muchos de los artículos de la ley son inconstitucionales y pudieran incentivar la deforestación en diversos ecosistemas críticos, como la Amazonía.