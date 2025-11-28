Steinmeier honra a víctimas del bombardeo de Gernika y reconoce la responsabilidad alemana

"No soy el primer alemán que viene aquí y lo hace en el lugar, pero creo que es bueno para nuestras relaciones bilaterales que, por primera vez, un presidente alemán esté personalmente para reconocer la responsabilidad por los hechos de entonces", dijo Steinmeier en un acto de desagravio junto al rey Felipe VI en esta población del País Vasco, donde concluyó su visita de Estado de tres días a España.

El mandatario alemán trasladó además el compromiso de asegurar que la paz se mantenga y que donde no existe se restaure: "Que defendamos la democracia, no solo en España, sino en toda Europa".

Steinmeier y el rey Felipe VI rindieron homenaje a las víctimas del bombardeo con varios minutos de silencio frente al templete-mausoleo en su honor, donde instantes antes funcionarios alemanes depositaron una corona de flores con una bandera alemana.

Al evento acudieron, además de autoridades, supervivientes del bombardeo como Crucita Etxabe y Mari Carmen Agirre, a quienes ambos mandatarios saludaron.

La primera dama alemana, Elke Bünderbender, también asistió a la reunión con las dos supervivientes, ambas de 95 años, quienes relataron lo que vivieron durante el ataque de los aviones alemanes e italianos.

Steinmeier ha sido el primer jefe de Estado alemán en visitar Gernika. No obstante, Alemania pidió oficialmente perdón sesenta años después del bombardeo cuando el por entonces presidente Roman Herzog envió en 1997 una carta que, entre otras cuestiones, asumía la responsabilidad de los hechos y trasladaba sus condolencias.

Ha sido también la primera visita del rey Felipe VI a Gernika, y la tercera de un monarca español, tras las dos anteriores realizadas por su padre, Juan Carlos I, en 1981 y 1991.

El acto oficial, celebrado en el camposanto de Zallo y que apenas duró un cuarto de hora, comenzó con cinco toques de campana de la iglesia de San Juan de Ibarra, destruida en el bombardeo.

El presidente alemán, que viajó hoy desde Madrid, fue recibido primero en Vitoria por el lehendakari (presidente del Gobierno vasco), Imanol Pradales, en su residencia, donde le obsequió con una 'makila', el tradicional bastón vasco de mando.

Durante su visita de Estado a España, el presidente alemán se reunió el jueves con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa (sede del Ejecutivo), en un encuentro donde ambos coincidieron en la necesidad de reforzar la unidad para hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre la seguridad europea, así como a los extremismos.

Además de abordar el papel que debe jugar Europa ante la actual situación geopolítica y, en concreto, ante asuntos como la agresión rusa a Ucrania, Sánchez también agradeció al jefe de Estado alemán la visita "de enorme fuerza simbólica" a Gernika.

Steinmeier también se reunió el jueves con su compatriota Toni Kroos, al que entregó la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en el Estadio Santiago Bernabéu, y dijo del exfutbolista que es una "leyenda viviente", además de un "modelo para muchos jóvenes".

Este viernes Steinmeier también visitó el Museo de la Paz de Gernika, donde conoció las distintas salas de una instalación dedicada a la cultura de la paz y los derechos humanos que conserva contenidos y documentación relativos a la memoria del bombardeo, la Guerra Civil y la posguerra.

La jornada concluyó con una visita al Museo Guggenheim de Bilbao, tras la cual se desplazó hasta el aeropuerto para emprender viaje de regreso a Alemania.