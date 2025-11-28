Steinmeier reconoce la "responsabilidad histórica" de Alemania en el bombardeo de Gernika

Gernika (España), 28 nov (EFE).- El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, reconoció este viernes la "responsabilidad histórica" de Alemania en el bombardeo de Gernika, la localidad del norte de España que la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria de Italia bombardearon el 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil española.