Steinmeier reconoce la "responsabilidad histórica" de Alemania en el bombardeo de Gernika

"Asumimos nuestra responsabilidad histórica. No soy el primer alemán que viene aquí y lo hace en el lugar, pero creo que es bueno para nuestras relaciones bilaterales que, por primera vez, un presidente alemán esté aquí personalmente para reconocer la responsabilidad por los hechos de entonces", aseguró el jefe de Estado alemán durante su visita a esta localidad del norte de España.
Steinmeier se encuentra en esta localidad del País Vasco, donde participó, junto al rey Felipe VI, en un acto de desagravio a las víctimas del bombardeo en el cementerio de Gernika.
Desde allí, Steinmeier, el primer jefe de Estado alemán en visitar Gernika, subrayó que Alemania "conoce su responsabilidad histórica", la reconoce y siente "la obligación" de comprometerse con la paz, la democracia y contra la violencia.
Antes del acto de desagravio, Steinmeier y el rey Felipe VI rindieron homenaje a las víctimas del bombardeo con varios minutos de silencio en memoria de las victimas frente al templete-mausoleo de las víctimas del bombardeo, donde instantes antes funcionarios alemanes depositaron una corona de flores con una bandera alemana.
Al evento acudieron, además de autoridades, supervivientes del bombardeo de esta población del País Vasco como Crucita Etxabe y Mari Carmen Agirre, a quienes ambos mandatarios saludaron.