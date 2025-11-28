Steinmeier y Felipe VI honran víctimas de Gernika con flores, silencio y toque de campana

El jefe de Estado alemán permaneció de pie, junto a Felipe VI, frente al templete-mausoleo de las víctimas del bombardeo, donde instantes antes funcionarios alemanes habían depositado una corona de flores con una bandera alemana.

El homenaje concluyó con un toque de campana en el camposanto de Zallo y, durante la ceremonia, Steinmeier y Felipe VI saludaron a dos de las supervivientes del bombardeo, Crucita Etxabe y Mari Carmen Agirre.

El presidente alemán es el primer jefe de Estado germano en visitar Gernika, población del País Vasco que fue bombardeada durante la Guerra Civil por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, aliados entonces de Francisco Franco, en lo que se considera el primer ataque aéreo masivo e indiscriminado contra una población civil española.

No obstante, Alemania había pedido oficialmente perdón sesenta años después del bombardeo cuando el entonces presidente Roman Herzog envió en 1997 una carta en la que, entre otras cuestiones, asumía la responsabilidad por los hechos y trasladaba sus condolencias.

Por su parte, la de este viernes supone la primera visita del rey Felipe VI a Gernika, tercera de un monarca español tras las dos anteriores realizadas por su padre, Juan Carlos I, en 1981 y 1991.

El acto, celebrado en el camposanto de Zallo y que apenas ha durado un cuarto de hora, ha comenzado con cinco toques de campana de la iglesia de San Juan de Ibarra, destruida en el bombardeo.

Entre fuertes medidas de seguridad, los jefes de Estado de España y Alemania llegaron minutos antes de las 13.20 horas (12.20 GMT) al cementerio de la Villa, en el que ha sido el primer acto de una jornada que incluye la visita al Museo de la Paz.

El presidente alemán ha sido recibido a su llegada al cementerio por Felipe VI y el lehendakari (presidente del gobierno vasco), Imanol Pradales.

El rey y el presidente alemán han permanecido frente al templete de pie y en silencio varios minutos en memoria de las victimas y el acto ha finalizado con un toque de campana.

Varios cientos de jóvenes convocados por Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), organización juvenil escindida de la izquierda abertzale, se concentraron antes del acto en el centro de Gernika con pancartas en contra de la visita de Felipe VI y el presidente alemán y "frente al blanqueo de los fascistas y los imperialistas".

Steinmeier asistirá también en Gernika al Museo de la Paz y por la tarde se trasladará a Bilbao para visitar el Colegio Alemán y el Museo Guggenheim EFE