Suben a 69 los fallecidos por las lluvias en Sri Lanka con más de 200.000 afectados

Más de 200.000 personas se han visto afectadas por las precipitaciones extremas asociadas a la tormenta ciclónica Ditwah, que ha anegado amplias zonas del territorio y provocado deslizamientos de tierra en numerosos distritos, añadieron las autoridades.

En un mensaje difundido a los medios este viernes, el subdirector de medios del DMC, Janake Hadunpathiraja, instó a los residentes de las zonas bajas del río Kelani, que desemboca en la capital, a evacuar de inmediato hacia lugares seguros.

Advirtió de que el caudal podría alcanzar niveles sin precedentes en la historia reciente del país y calificó la situación de "alto riesgo".

Las escuelas y oficinas públicas permanecen cerradas y el tráfico ferroviario sigue suspendido.

El Departamento de Meteorología alertó de vientos muy fuertes, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, e instó a los pescadores a no salir al mar debido a las condiciones "muy adversas".