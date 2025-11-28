Tormentas invernales causan peligrosas condiciones de viaje en EEUU tras Acción de Gracias

El NWS previó nevadas por efecto lacustre a lo largo de la región de los Grandes Lagos, así como una "tormenta invernal mayor" en las llanuras del norte que impactarán al medio oeste, lo que acarreará "una amplia y fuerte caída de nieve y arriesgadas condiciones de viaje".

"El resultado final de esta gran tormenta invernal de varios días posterior al Día de Acción de Gracias será impactos significativos en los viajes, tanto en tierra como en aire, dadas las expectativas de fuertes caídas de nieve, ráfagas de viento, y pobre visibilidad", indicó el organismo en un reporte.

El informe también anticipó un patrón invernal que traerá temperaturas heladas debajo del promedio para "gran parte" del este y el centro de Estados Unidos hacia el fin de semana, uno de los más ajetreados del año para los viajeros.

Mientras la tormenta invernal viaja del medio oeste a Nueva Inglaterra, en el sur habrá "fuertes lluvias" en Texas y Luisiana, con algunas inundaciones repentinas y clima "severo", agregó el aviso.

En contraste, el suroeste de Estados Unidos experimentará un clima templado, mientras en el sureste las temperaturas subirán hacia el fin de semana con porciones secas, especialmente en Florida, apuntó el NWS.

Más de 1.700 vuelos estaban retrasados y cerca de 30 estaban cancelados en Estados Unidos hasta la tarde del viernes, según el sitio de rastreo FlightAware.

Las tormentas se pronostican mientras la Administración de Aviación Federal (FAA, en inglés) informa de la "temporada de viaje de Acción de Gracias más ajetreada en 15 años", con más de 360.000 vuelos esperados del 24 de noviembre al 2 de diciembre.

En esta época se espera un récord de más de 81 millones de viajeros, según la Asociación Automovilística Americana (AAA), de los que 73 millones viajarían por carretera.

En tanto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) previó más de 17,8 millones de viajeros aéreos y la empresa pública de ferrocarriles Amtrak estimó superar el récord de 1,2 millones de pasajeros en estas fechas.