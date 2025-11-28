Ucrania dice haber atacado una refinería en Rusia y un aeródromo en Crimea

La refinería de Sarátov -que ya ha sido atacada en otras ocasiones durante la guerra- produce, según el Estado Mayor de Kiev, más de veinte tipos de derivados del petróleo como gasolina, fueloil o gasoil.

La planta, en la que según la fuente se produjeron varias explosiones como consecuencia del ataque ucraniano, tiene un papel importante en el suministro de combustible al Ejército ruso.

Por lo que respecta al ataque al aeródromo en Crimea, dañó, según el Estado Mayor ucraniano, varios sistemas de defensa aérea rusos, una infraestructura de almacenamiento de drones y un puesto de mando del Ejército ruso.

Ucrania también golpeó durante la noche concentraciones de tropas rusas y depósitos de lubricantes en la parte ocupada de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente todas las noches ataques con drones de larga distancia y en ocasiones misiles.

Los rusos lanzaron durante la pasada madrugada 72 drones y un misil balístico Iskander-M, de los que 63 de los aparatos no tripulados fueron interceptados, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.