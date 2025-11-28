Un jurado popular para el italiano acusado de asesinar y emparedar a su pareja en España

Marco R. será juzgado, aún sin fecha decidida, por el asesinato de Sibora Ganini, de 22 años, en el ámbito de la violencia de género con alevosía y los agravantes de parentesco y de género, así como por ocultación del cadáver, según el auto del Juzgado de Torremolinos, al que ha tenido acceso EFE.

La Audiencia Provincial de Málaga también ha dictado otra resolución en la que se acuerda que Marco R. sea juzgado el 9 de marzo de 2026 por un jurado popular por el crimen de Paula, según el escrito a que ha tenido acceso EFE.

Respecto al crimen de Sibora Gagani, se ha acordado la continuación del procedimiento para juicio ante el Tribunal del Jurado y la práctica de diligencias de investigación, como había pedido el fiscal. La acusación particular se adhirió al ministerio público y la defensa se opuso y alegó carencia de indicios y solicitó el sobreseimiento.

Durante la semana del 7 al 14 de julio de 2014, cuando estaban en la vivienda, el acusado atacó a Sibora Gagani con un arma blanca y, tras asestarle al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, le causó la muerte, según el escrito judicial.

Luego, supuestamente escondió el cadáver en la vivienda, en un habitáculo creado en un hueco de la segunda planta abuhardillada del ático, "y en los días y meses sucesivos se esforzó en hacer creer a todos, incluidos familiares de la víctima, que Sibora se había marchado y que no sabía nada de ella".

Llegó a denunciar su desaparición en la comisaría el 19 de septiembre de 2014.

El 17 de mayo de 2023, cuando el investigado fue detenido como supuesto autor de la muerte de Paula, tras sus manifestaciones espontáneas, se retomó la investigación y búsqueda de Sibora Gagani, que llevó finalmente al descubrimiento de su cadáver, oculto en el que fue domicilio del encausado, el 6 de junio de 2023.

Fue el propio sospechoso quien manifestó a los agentes que lo custodiaban tras su arresto, de manera espontánea, que Gagani "estaba enterrada en el ático" donde vivió con ella, aunque luego no lo ratificó en presencia letrada ni tampoco en sede judicial.

El cadáver estaba oculto tras un doble tabique que Marco R. levantó en un rincón de la habitación, perfectamente terminado, por lo que era casi imposible saber que no era un muro de la construcción original.

Los agentes hallaron el cuerpo en una caja de madera, cubierto de cal, junto a un cuchillo ensangrentado y con un ramo de flores sobre el torso.

El análisis forense reveló una muerte violenta cuya causa inmediata fue la insuficiencia respiratoria aguda y shock hipovolémico por heridas de arma blanca, en el plano posterior del cuerpo "sugiriendo que la víctima se encontraba de espaldas al agresor".