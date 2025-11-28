Venezuela expresa su disposición de trabajar con el nuevo primer ministro de San Vicente

En un comunicado, Venezuela reafirmó su voluntad de trabajar conjuntamente en los "mecanismos de integración regional y en la defensa del Caribe como Zona de Paz, en favor de la estabilidad, el desarrollo sostenible y el bienestar compartido", en momentos en los que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el presidente Nicolás Maduro interpreta como "amenaza".

El Ejecutivo venezolano aprovechó para mencionar la "destacada trayectoria" del primer ministro saliente, a quien consideró como un "líder caribeño cuyo compromiso con la integración regional y la defensa de los intereses del Caribe ha sido ejemplar".

El opositor Nuevo Partido Democrático (NDP, en inglés) obtuvo una victoria aplastante en las elecciones generales de San Vicente y las Granadinas. Según los resultados preliminares publicados este viernes, el NDP, liderado por Friday, obtuvo 14 de los 15 escaños del Parlamento.

Gonsalves, de 79 años y el primer ministro más longevo del Caribe, es el único candidato del Partido de la Unidad Laborista (ULP) que logró un escaño en las elecciones de este jueves.

San Vicente y las Granadinas, una treintena de islas situadas en las Antillas Menores, fue colonia británica hasta 1979 y es parte de la Mancomunidad de Naciones y de la Comunidad del Caribe (Caricom).