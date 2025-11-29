Argentina espera mayor ingreso de divisas por una campaña agrícola que se perfila récord

Las proyecciones optimistas se asientan en una mayor producción de trigo y maíz, mientras que para la soja se prevé un recorte en la cosecha pero con mejores precios internacionales.

Gracias a un clima más húmedo, la campaña 2025/2026 de Argentina -que se inició en septiembre pasado y concluirá en agosto del próximo año- podría llegar a las 146,4 millones de toneladas e impulsar exportaciones por 34.800 millones de dólares, de acuerdo con las primeras proyecciones de la Bolsa de Comercio de la ciudad argentina de Rosario.

Ese volumen de producción esperado es un 6 % mayor al de la cosecha 2024/2025 y superaría el récord de 141,5 millones de toneladas de la campaña 2018/2019.

Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta para la campaña 2025/2026 una producción total de 142,6 millones de toneladas.

"Hay una excelente humedad en los suelos con lo cual se esperan rendimientos promedio muy altos en maíz, soja y trigo. Además, hay un incremento en el área sembrada. El escenario es muy bueno: la producción podría crecer en esta campaña casi un 10 % y ser récord", afirmó este sábado a EFE Leonardo Piazza, director de la consultora LP Consulting.

El experto resaltó que, "a la mayor producción esperada, se suma una estabilidad de precios internacionales de los granos, los que, incluso, podrían experimentar una tendencia al alza".

Las proyecciones son una buena noticia para la economía de Argentina, que tiene dificultades para acumular reservas monetarias y cuyas cuentas públicas se nutren, entre otros ingresos, del cobro de millonarios derechos de exportación de los granos y sus derivados.

Según un informe de la consultora LCG difundido días atrás, "con mayores cantidades agregadas y mejores precios, el año que viene el valor de la producción podría incrementarse en casi 4.000 millones de dólares".

Respecto al trigo, del cual Argentina es el séptimo exportador mundial, se espera para esta campaña una producción récord de 25,5 millones de toneladas, de acuerdo a la proyección actualizada de la Bolsa de Cereales, publicada el jueves pasado.

Para el maíz, del que Argentina es tercer exportador mundial, también se vislumbra una producción histórica de hasta 61 millones de toneladas -de acuerdo a la Bolsa de Rosario- por mejores condiciones climáticas y sanitarias -en la cosecha anterior la oleaginosa fue golpeada por la plaga de la tucura o chicharrita- y un incremento del área de siembra, en detrimento de la soja.

La Bolsa de Rosario proyecta una campaña de soja de 47 millones de toneladas, por debajo del ciclo anterior.

Pese a que se espera un recorte en la producción de soja, el precio de la oleaginosa ha experimentado un fuerte aumento desde finales de octubre pasado.

"La suba de precio internacional es una buena noticia para el Gobierno argentino, ya que podría compensar parcialmente la menor producción esperada para la cosecha 2025/26, estimada en 47 millones de toneladas, frente a los 49,5 millones de toneladas de la cosecha 2024/25. En total, sólo por 'efecto precio', el valor de la producción de soja aumentaría en 1.400 millones de dólares", indicó LCG.

Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja, el segundo en harina de soja y quinto de porotos de soja, productos que configuran el principal complejo exportador del país suramericano, con envíos por 8.593 millones de dólares en el primer semestre de este año, lo que representa el 21,6 % del total de las exportaciones argentinas, según datos oficiales.