Argentina se apresta a incorporar aviones F-16 a su Fuerza Aérea

Los seis cazas despegaron desde la Base Aérea Skrydstrup, en Dinamarca, y aterrizaron este viernes en la Base Aérea de Zaragoza (España) para reabastecimiento, desde donde proseguirán su viaje rumbo a Brasil, para otra escala técnica, y de allí a Argentina.

Según fuentes oficiales consultadas por EFE, las aeronaves, pilotadas por efectivos de las Fuerza Aérea Argentina, llegarán al país suramericano entre el 5 y el 7 de diciembre y serán recibidas en un acto oficial.

En abril de 2024, el Gobierno de Javier Milei firmó con Dinamarca un acuerdo para comprar 24 aviones de combate F-16 con el objetivo de que Argentina recupere la capacidad de interceptación supersónica.

Según la resolución por la que se aprobó la compra, el valor de la operación asciende a 301,2 millones de dólares a pagar en cinco cuotas anuales.

La operación fue calificada en aquel entonces por el Gobierno de Milei como "la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983", cuando Argentina regresó a la democracia tras el fin de la dictadura militar que había gobernado el país desde 1976.

El Gobierno planea que estos F-16 constituyan la columna vertebral del sistema de defensa aérea de Argentina, tarea que durante unos 40 años desempeñaron los aviones Mirage hasta su desprogramación a finales de 2015.

El sistema F-16 adquirido a Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo.

El acuerdo firmado en 2024 incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo y ocho motores y la garantía de proveer repuestos para las aeronaves durante cinco años.

Además, el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.

En diciembre de 2024, Argentina firmó un acuerdo con los Estados Unidos -país que el Gobierno de Milei considera, junto con Israel, su principal aliado en materia de política exterior- por el que el país suramericano accederá a tecnología avanzada en comunicaciones, equipos y armamento para el programa F-16.

En junio pasado, el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, viajó a Dinamarca para supervisar la preparación de los aviones adquiridos a la Real Fuerza Aérea del país europeo.