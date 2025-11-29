Bomberos de Ecuador rescatan a un israelí que se perdió tras subir a un volcán

El hombre, de 25 años, identificado como Adler Shlomi Zvi, ascendió el viernes al volcán Imbabura y, "debido a la neblina y la lluvia, perdió el sendero", añadió el Cuerpo de Bomberos de Ibarra.

"Fue su familia quien dio el aviso inicial y, desde ese momento, nos mantuvimos en comunicación permanente con ellos para informar cada avance del operativo. Desde horas de la tarde hasta la madrugada, nuestro personal ascendió hasta la cumbre máxima del volcán, logrando ubicar al ciudadano en buen estado de salud en la mañana", agregó la institución bomberil.

La cumbre del volcán Imbabura se encuentra a 4.621 metros sobre el nivel del mar.

Al encontrarlo, el equipo de rescate le hizo una revisión médica y, tras comprobar que se encontraba estable, inició el descenso guiado.

Posteriormente, personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos lo trasladó a su residencia en el Refugio Terra Esperanza, del municipio de Ibarra.

La Cancillería indicó también que el Consulado de Israel en Ecuador conoció lo que había sucedido y agradeció las gestiones realizadas para rescatar con vida al joven.