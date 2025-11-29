Cientos de personas comienzan a desfilar en Alemania contra la organización juvenil de AfD

Las juventudes de AfD inician hoy un congreso de dos días para fundar una nueva organización después de que JA fuera disuelta por haber sido clasificada como extremista por los servicios de seguridad interiores del país centroeuropeo.

En una jornada en la que se espera lleguen a desfilar hasta 50.000 personas procedentes de todo el país en unas treinta concentraciones de rechazo a AfD, los primeros manifestantes se agruparon en lugares como la estación central de trenes de la ciudad, de algo más de 90.000 habitantes.

También hubo intentos de cortar el tráfico por parte de manifestantes contra AfD, el principal partido de la oposición tras ser la segunda fuerza más votada en las pasadas elecciones generales, celebradas en febrero.

Un dispositivo policial dotado de vehículos lanzadores de agua, helicópteros y drones, además de unos 6.000 efectivos, se han ha desplegado en Giessen.

La ciudad es escenario de una de las mayores operaciones que ha desarrollado en su historia la Policía de Hesse, estado federado donde se encuentra la ciudad elegida por AfD para refundar su organización juvenil.

La JA, surgida como asociación al margen de AfD, aunque luego acabaría vinculada al partido, se disolvió antes de que fuera considerada en abril "caso seguro de extremismo de derechas" por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, nombre en Alemania de los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior.