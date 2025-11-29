Cyndi Lauper estará en la próxima edición del festival Rock in Rio de Lisboa

Con una carrera que ha marcado épocas, Lauper saldrá al escenario Mundo del Rock in Rio antes de Rod Stewart, quien también actúa ese mismo día.

La cantante, compositora y activista inició su carera en los años 70 pasando por varias bandas y alcanzó la fama mundial con su álbum debut 'She's So Unusual', con clásicos como 'Girls Just Want to Have Fun' y 'Time After Time', que llegaron al top 5 de la lista Billboard.

En 1986, estrenó su segundo trabajo 'True Colors', que fue su consagración definitiva. Desde entonces ha lanzado más de 10 álbumes y ha vendido más de 50 millones de discos y ganado premios Grammy, Emmy y Tony.

Otros artistas confirmados para el Rock in Rio de Lisboa de 2026 son Katy Perry, Linkin Park y Kaiser Chiefs, entre otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy