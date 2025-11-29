Detienen a un líder opositor georgiano por intentar incendiar el Tribunal Urbano de Tiflis

Aleko Elisahsvili, exdiputado de 47 años, "al amanecer rompió con un martillo el cristal de la entrada del Tribunal Urbano de Tiflis, ingresó en el edificio, donde roció con gasolina los ordenadores, equipos ofimáticos y toda la documentación e intentó prenderles fuego", informó el Ministerio de Interior de Georgia.

Dos agentes de seguridad del tribunal que acudieron rápidamente al lugar de los hechos impidieron que cometiera el delito y se enfrentaron al opositor, que les amenazaba con una pistola.

Durante la pelea, Elisashvili rsultó herido leve, mientras que uno de los agentes tuvo que ser hospitalizado, señaló Interior.

La policía que desplazó al lugar de los hechos detuvo al opositor.

El presidente del Parlamento de Georgia y uno de los líderes del gobernante Sueño Georgiano, Shalvá Papuashvili, calificó el incidente de "atentado terrorista", y señaló que algunos funcionarios de la Unión Europa de apoyar a "la oposición radical georgiana".

Siendo diputado, Elisashvili participó en peleas en pleno Parlamento y en la calle con diputados y políticos oficialistas.

También es buscado por la Justicia rusa, que le condenó en ausencia a seis años de prisión por combatir como mercenario contra Rusia en la guerra en Ucrania.